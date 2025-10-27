Эмитентов потянуло на экзотику

Слабая конъюнктура фондового рынка заставляет эмитентов прибегать к нестандартным схемам привлечения инвесторов. В ход идет использование оферты на выкуп при размещении акций или размещении конвертируемых облигаций. Такие инструменты чрезвычайно редки для российского рынка, и их используют прежде всего небольшие компании. Однако в обоих случаях инвесторам следует обращать внимание на особенности: котировки акций можно поддержать перед моментом исполнения оферты, а в случае конвертируемых облигаций следует помнить, что ограничена максимальная цена их покупки.

По итогам торгов 27 октября индекс Московской биржи закрепился ниже уровня 2500 пунктов. В ходе торговой сессии он опускался до 2457,87 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. На закрытии торгов ведущий фондовый индикатор остановился на отметке 2476,79 пункта, на 2,6% ниже закрытия предыдущего дня. За неделю индекс потерял почти 10%.

В столь непростых рыночных условиях эмитенты пытаются использовать нестандартные схемы привлечения средств. 31 октября закрывает книгу по IPO девелопер «Глоракс» (на сумму свыше 2 млрд руб.).

При этом эмитент объявил о безотзывной оферте: если спустя год после размещения котировки акций будут ниже цены первичного размещения (64 руб.), он обязуется их выкупить с доходностью 19,5%.

Как поясняет президент «Глоракс» Дмитрий Кашинский, такое предложение «адресовано частным инвесторам».

Кроме того, с 27 по 30 октября девелопер «Самолет» собирает книгу конвертируемых облигаций (номинал 50 тыс. руб., объем до 3 млрд руб.). Ориентир по купону составляет не более 13% годовых (по находящимся в обращении бондам эмитента доходность достигает 30% годовых). Но по истечении полугода инвесторы имеют право обменять долговые бумаги на акции «Самолета» с премией в 30% к референсной цене (близка к текущим котировкам акций, 850–950 руб.). Как указывает финансовый директор группы «Самолет» Нина Голубничая, это позволит протестировать возможности нового инструмента и одновременно «привлечь финансирование под ставку ниже классического долга в условиях высокой волатильности рынка».

Предложенные инструменты чрезвычайно редкие для российского рынка. В отношении обращающихся акций нечто подобное год назад предложила компания «Евротранс» — выкупить через три года свои акции (до 20 млн шт.) по цене 350 руб. (на тот момент их котировки составляли около 140 руб.).

Конвертируемые долговые бумаги — исключительно евробонды — ранее выпускали крупные эмитенты, такие как ЛУКОЙЛ, «Северсталь», Yandex, Ozon, VK.

Однако эксперты и инвесторы относятся к предложенным инструментам осторожно. Такие необычные решения характерны в первую очередь для небольших и средних компаний, когда крупные эмитенты, «особенно госкомпании, имеют больше возможностей для привлечения капитала», указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. Как поясняет стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, учитывая недавнее снижение индекса строительных компаний (см. “Ъ” от 13 октября), в период небольшого «оживления рынка» девелоперы «стремятся привлечь массового инвестора новыми, нестандартными решениями, чтобы снять опасения частных инвесторов».

В «Глораксе» позитивно расценивают перспективы IPO. По словам Дмитрия Кашинского, книга заявок «наполняется хорошо», тем более что по опыту предыдущих сделок «объем заявок от частных инвесторов в книге обычно удваивается в последние 24 часа». К тому же в размещении участвуют 11 банков-брокеров. Вместе с тем источник “Ъ” на финансовом рынке назвал спрос на бумаги крайне низким. Кроме того, четыре портфельных менеджера заявили “Ъ”, что не готовы участвовать в IPO компании.

«Фактически это облигация с опционом на акции с доходностью 19% годовых, а их реальные облигации торгуются с доходностью 20,8% годовых»,— отмечает управляющий крупным фондом акций.

Кроме того, по словам руководителя направления «Долевые ценные бумаги» Ассоциации владельцев облигаций Мурада Агаева, «если ликвидность акций небольшая, цену легко поддержать минимальными объемами ближе к дате оценки, и в итоге условие оферты формально не срабатывает». По его мнению, для успешного IPO компании в первую очередь необходимо заинтересовать инвесторов операционными показателями, а не «заманчивыми допусловиями».

Что касается конвертируемых бондов, начальник отдела публичного анализа облигаций Совкомбанка Арсений Автухов указывает на специфические риски подобных оферт. «Инвестору важно обращать внимание на вопросы, связанные с формулой определения цены покупки облигаций и корректировки в расчетную цену акций. Следует помнить, что ограничена максимальная цена покупки облигаций — инвестор не сможет заработать больше определенного гэпа»,— указывает он. Причем полезность инструмента для инвестора «зависит и от доверия к эмитенту, а также правильно выстроенного баланса между доходностью облигации, выгодой конверсии и рисками сектора», указывает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиции» Аветис Вартанов.

Андрей Ковалёв, Виталий Гайдаев, Дарья Андрианова