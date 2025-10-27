ЛУКОЙЛ намерен продать зарубежные активы из-за санкций

ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) намерен продать зарубежные активы в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних обществ. Заявление ЛУКОЙЛа опубликовано 27 октября. В компании отметили, что начали рассмотрение заявок потенциальных покупателей.

Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на сворачивание деятельности. При необходимости ЛУКОЙЛ планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило «Роснефть», ЛУКОЙЛ и ряд их дочерних структур в SDN List 22 октября. Сделки с компаниями разрешены до 21 ноября, при этом средства должны переводиться на замороженные счета.

ЛУКОЙЛ владеет трейдером Litasco со штаб-квартирой в Женеве, НПЗ в Румынии и Болгарии, 45% в НПЗ в Нидерландах, 2,45 тыс. зарубежных АЗС. Также компании принадлежит предприятие в Ираке, управляющее разведкой и добычей газа на месторождении Западная Курна-2. После введения санкций против компании власти Болгарии ввели специальный контроль за продажей активов ЛУКОЙЛа на территории страны, передав правительству и спецслужбам право проводить и блокировать возможную сделку.