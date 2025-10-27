Индекс Мосбиржи впервые с декабря 2024 года опустился ниже 2500 пунктов

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) в начале основной торговой сессии опустился до 2494,28 пункта (-1,95%). К концу торгового дня он продолжил снижение и составил 2 476,79 пункта (-2,64%). В предыдущий раз индекс Мосбиржи опускался ниже 2500 пунктов 20 декабря 2025 года.

Индекс РТС к концу дня опустился до 988,84 пункта (-0,19%). Лидерами снижения на рынке акций стали «Татнефть» (-5,22%), «Норникель» (-5,1%), ЛУКОЙЛ (-5,08%), группа ПИК (-5,02%) и «Ростелеком» (-4,86).

Подробнее — в материале «Ъ» «Акции подыграли санкциям».