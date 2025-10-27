В Астрахани ОЭЗ через суд добивается взыскания штрафа в 260 тыс. с экс-резидента

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Лотос» подала заявления в Арбитражный суд Астраханской области о выдаче судебного приказа по делу с ООО «Технологии-XXI век» («дочка» итальянской фирмы Ferragu Abrasivi). Сумма иска составляет около 260 тыс. руб., что составляет 86% от 300 тыс. руб. штрафа, который установил суд в июле этого года.

Ранее ОЭЗ судилась с «Технологиями» из-за неисполнения инвестсоглашения стоимостью 829 млн руб. на строительство завода шлифовальных изделий в Астраханской области. В рамках проекта планировалось освоить производство 18 наименований продукции. Выпускаемые изделия региональные власти планировали экспортировать в Италию.

Компания еще в 2020 году обязалась возвести завод, однако к 2024 году работы на строительной площадке так и не были начаты. В связи с этим астраханский минпром и ОЭЗ «Лотос» решили через суд расторгнуть с «Технологиями» соглашение и взыскать штраф в 5 млн руб. Само расторжение резидент ОЭЗ не оспаривал, однако попросил суд уменьшить сумму неустойки, сославшись на ее несоразмерность. Суд согласился с позицией ответчика и установил штраф в размере 300 тыс. руб.

АО «Технологии – XXI век» зарегистрировано в селе Волжское Наримановского района Астраханской области в октябре 2019 года. Основной вид деятельности – производство абразивных изделий. Фирма является «дочкой» итальянской компании Ferragu Abrasivi s.r.l, основанной в 1972 году и специализирующейся на производстве и продаже абразивных материалов и щеток для опиловки и полировки мрамора и металла. По итогам 2024 года у АО «Технологии – XXI век» отсутствовала выручка, убытки составили 206 тыс. руб. С 2019 года юрлицо так и не наладило активную экономическую деятельность. Максимальная прибыль была зафиксирована лишь в 2021 году – 18 тыс. руб. В октябре 2024 года компания на портале ЕФРСБ объявила о самоликвидации. В декабре того же года ликвидатором был назначен Юрий Магомедов.

Нина Шевченко