Штраф подвергли шлифовке

Итальянская компания Ferragu Abrasivi прекратила строительство завода по производству инструментальных щеток и абразивных материалов в астраханской особой экономической зоне (ОЭЗ) «Лотос». Российская «дочка» «Технологии – XXI век», с которой «Лотос» заключил соглашение в марте 2020 года, находится в стадии ликвидации. Арбитражный суд Астраханской области 2 июля расторг соответствующий договор и назначил резиденту «Лотоса» штраф за его неисполнение. У компании есть месяц на обжалование, хотя ее представители во время разбирательства заявили о готовности покинуть территорию ОЭЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Дочка" итальянского производителя прекратила строительство завода в Астраханской области

Фото: Вадим Окороков "Дочка" итальянского производителя прекратила строительство завода в Астраханской области

Фото: Вадим Окороков

Арбитражный суд Астраханской области вынес решение по спору, связанному со строительством завода по производству инструментальных щеток и абразивных материалов в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Лотос». Министерство промышленности, торговли и энергетики региона требовало взыскать с резидента ОЭЗ – АО «Технологии – XXI век» - штраф 5 млн руб. за нарушение условий соглашения о создании производства. Суд частично удовлетворил иск к компании-резиденту, уменьшив сумму взыскиваемого штрафа в 16 раз – до 300 тыс. руб.

В марте 2020 года между правительством Астраханской области, АО «ОЭЗ "Лотос"» и резидентом АО «Технологии – XXI век» было заключено соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ на территории Наримановского района. Соглашение должно было действовать до 2063 года. Резидент обязался реализовать проект по созданию производства шлифовальных изделий с общим объемом инвестиций в 828,8 млн руб., включая капитальные вложения не менее 767 млн руб. в первые три года. В рамках проекта планировалось освоить производство 18 наименований продукции, в том числе дисковых и чашечных щеток, шлифовальных кругов, которые широко востребованы в судостроении, трубной промышленности и при строительстве трубопроводов. Предполагалось, что новое предприятие будет выпускать 3,1 млн единиц продукции, основную часть которой планировали экспортировать в Италию, указано на сайте ОЭЗ «Лотос».

АО «Технологии – XXI век» зарегистрировано в селе Волжское Наримановского района Астраханской области в октябре 2019 года. Основной вид деятельности – производство абразивных изделий. Фирма является «дочкой» итальянской компании Ferragu Abrasivi s.r.l, основанной в 1972 году и специализирующейся на производстве и продаже абразивных материалов и щеток для опиловки и полировки мрамора и металла. По итогам 2024 года у АО «Технологии – XXI век» отсутствовала выручка, убытки составили 206 тыс. руб. С 2019 года юрлицо так и не наладило активную экономическую деятельность. Максимальная прибыль была зафиксирована лишь в 2021 году – 18 тыс. руб. В октябре 2024 года компания на портале ЕФРСБ объявила о самоликвидации. В декабре того же года ликвидатором был назначен Юрий Магомедов.

Однако проверки, проведенные уполномоченным органом власти в 2023 и 2024 годах, показали, что фирма «Технологии XXI век» так и не приступила к строительству производственного объекта на территории ОЭЗ и не осуществила предусмотренные бизнес-планом инвестиции. Мероприятия, предписанные уведомлением об устранении нарушений от августа 2023 года, также не были выполнены.

Компания не осуществляла заявленную деятельность более 24 месяцев подряд и не представила документы, подтверждающие инвестиции.

В связи с существенными нарушениями условий соглашения в ноябре 2024 года минпромторг Астраханской области подал в суд иск о расторжении соглашения и взыскании с резидента штрафа в размере 5 млн руб. Согласно позиции ведомства, такая сумма соответствовала условиям соглашения, предусматривавшего уплату 5% от объема инвестиций (828,8 млн руб.), но не более 5 млн руб.

В суде представители АО «Технологии XXI век» не оспаривали факт нарушений и не возражали против расторжения соглашения. Однако компания заявила ходатайство о снижении размера штрафа, ссылаясь на его явную несоразмерность последствиям невыполненного соглашения. Резидент ОЭЗ «Лотос» настаивал, что взыскание штрафа в договорном размере может привести к необоснованной выгоде истца.

Арбитражный суд Астраханской области рассмотрев дело, установил наличие оснований для расторжения соглашения в связи со значительными нарушениями со стороны фирмы. Тем не менее суд согласился с доводами АО «Технологии XXI век» о несоразмерности штрафа и взыскал с фирмы только 300 тыс. руб.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит пояснил, что снижение суммы с 5 млн. руб. до 300 тыс. руб. хоть и необычная, но совершено законная практика. «При снижении размера штрафа суд учел отсутствие в материалах дела доказательств возникновения каких-либо существенных негативных последствий для министерства в связи с неисполнением ответчиком обязательства», - утверждает юрист.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов добавил, что 16-кратное уменьшение суммы неустойки не означает полного отсутствия нарушения или потенциального ущерба. «Однако это констатирует недоказанность реального материального ущерба бюджету или развитию ОЭЗ в данном случае. «Суд применил принцип соразмерности наказания, ссылаясь на санкцию ч. 2 ст. 14.25 КоАП РФ (до 500 тыс. руб. при отсутствии тяжких последствий)», - прокомментировал господин Денисов.

Оба эксперта сошлись во мнении, что в случае, если региональный минпромторг решит оспорить сумму штрафа, его шансы крайне невелики.

Нина Шевченко