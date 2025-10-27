Стоимость фьючерса на золото опускалась ниже $4 тыс. впервые с 10 октября

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на нью-йоркской бирже Comex впервые с 10 октября опустилась ниже $4 тыс.

В 17:24 мск стоимость фьючерса снижалась на 3,42%, до $3 996,3 за тройскую унцию. К 17:38 мск цена на драгметалл замедлила снижение до 3,17% и составила $4006,7. По состоянию на 21:02 мск стоимость фьючерса на золото снижалась на 2,82%, составив $4 021,2 за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро на 21:02 мск демонстрировал снижение на 3,38%, до $46,946 за тройскую унцию.

Директор по торговле металлами в High Ridge Futures Дэвид Мегер сказал агентству Reuters, что сегодняшнее падение связано с прошедшим согласованием рамок торгового соглашения между США и Китаем. По словам управляющего партнера CPM Group Джеффри Кристиана, золото переживает снижение в связи с ослаблением торговой напряженности, возникшей в начале месяца.