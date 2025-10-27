Зарубежные СМИ: Чего ожидают от встречи лидеров США и Китая?

США и Китай определились с рамками торгового соглашения. Дональд Трамп и Си Цзиньпин лично обсудят их 30 октября. Лидеры стран должны встретиться в Южной Корее на саммите АТЭС. 26 октября детали переговоров согласовали американские и китайские чиновники. Со стороны Вашингтона — министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. От Пекина — вице-премьер Хэ Лифэн и замминистра коммерции Ли Чэнган. Последний заявил, что по итогам переговоров стороны смогли добиться определенного консенсуса, при этом каждая из стран твердо отстаивает свои позиции. Прогресс в переговорах подтвердили и в администрации Трампа. Бессент не исключил, что Китай сможет избежать 100-процентных пошлин, которые Вашингтон грозился ввести. Министр финансов уточнил и другие аспекты будущей сделки. Впрочем, у США и КНР остались еще несколько нерешенных вопросов. Как пишут зарубежные СМИ, на встрече в Южной Корее высок шанс решить некоторые из них. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Damir Sagolj / File Photo / Reuters

Встреча с председателем Си станет для Трампа одной из самых сложных задач на втором сроке президентства, пишет агентство Reuters. Ни Пекин, ни Вашингтон не ожидают прорыва, который мог бы восстановить прежние условия торговли. Однако в рамках подготовки саммита в любом случае удалось определить ключевые разногласия, которые лидерам стоит обсудить. На повестке встречи, помимо китайского экспорта редкоземельных металлов, тарифов, поставок сои из США, борьбы с производством фентанила, есть и сделка по продаже TikTok. Reuters отмечает и вопрос ограничений на перевозку товаров – ранее США ввели высокие портовые сборы для судов из Китая. Пекин в ответ ввёл пошлины на суда, построенные в США и принадлежащие американским компаниям.

Однако Financial Times со ссылкой на источники сообщает, что чиновники из администрации США ожидают прорыв в переносе тарифов. Ранее введение 100-процентных пошлин Вашингтон откладывал на 90 дней, теперь же в Белом доме предполагают перенос на еще больший срок. По их словам, это придаст определенности отношениям между США и Китаем. Источники отмечают, что во время переговоров на выходных представители Вашингтона и Пекина договорились, что Китай возобновит закупки американских соевых бобов. КНР согласилась «прекратить использовать поставки этих продуктов в качестве рычага давления на Вашингтон, отмечают собеседники газеты.

Китай фактически прекратил импорт сои на $12,5 млрд, обращает внимание CNN. Это стало чувствительной темой лично для Скотта Бессента. Министр финансов США сам обременен торговой напряженностью с Китаем, поскольку владеет землями в Северной Дакоте, где выращивают сою и кукурузу. Доход с аренды этих ферм приносит ему от $100 тыс. до $1 млн.

Эксперты Bloomberg называют рамки будущего соглашения победой для обеих сторон. США это позволит смягчить инфляцию, а также риски в поставках электроники, в то время как Китай избежит пошлин и сохранит свои экспортные каналы. Впрочем, встреча Трампа и Си Цзиньпина может оказаться более символичной и станет не прорывом, а коротким перемирием. Что в любом случае восстановит доверие к акциям американских и азиатских компаний.

