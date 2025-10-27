Поезда из Петербурга в Брянск и Белгород станут двухэтажными

Поезда № 140/139 и 82/81, следующие из Петербурга в Брянск и Белгород, станут двухэтажными, сообщает пресс-служба РЖД. В компании пояснили, что замена вагонов позволит удовлетворить повышенный спрос пассажиров на поездки между северо-западным и центральным регионами. Расписание поездов останется привычным.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вагонный парк Федеральной пассажирской компании пополнился в этом году уже 95 новыми двухэтажными вагонами. С учетом новинок на сети РЖД по 28 маршрутам будет курсировать 41 пара подобных поездов.

В январе – сентябре этого года двухэтажные поезда перевезли более 11,8 млн пассажиров, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым востребованным направлением по-прежнему остается маршрут Петербург — Москва.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что услугами петербургских вокзалов с начала года воспользовались более 30 млн пассажиров.

Андрей Маркелов