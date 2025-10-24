Услугами петербургских вокзалов с начала года воспользовались более 30 млн пассажиров

По итогам девяти месяцев текущего года вокзальные комплексы Санкт-Петербурга обслужили в общей сложности 30,8 млн пассажиров. Такие цифры назвали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

За январь-сентябрь более 9,1 млн пассажиров воспользовались поездами дальнего следования и свыше 21,7 млн — пригородными электричками.

Лидером по пассажиропотоку с начала 2025 года традиционно стал Московский вокзал — 10,3 млн человек. Далее расположились: Балтийский вокзал — 7,2 млн пассажиров, Финляндский вокзал — 7,1 млн, Витебский — 4 млн, Ладожский вокзал — 2,2 млн человек.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что с начала года РЖД перечислили в бюджеты Петербурга и Ленобласти в виде налогов 6,9 млрд рублей.

Андрей Цедрик