Власти утвердят строительство новой генерации в России за 1 трлн рублей

Правительство РФ на следующей неделе рассмотрит проекты строительства энергомощностей для покрытия дефицита электроэнергии на юге России и в Москве. Как выяснил «Ъ», общий объем инвестиций в новые объекты генерации превысит 1 трлн руб., из которых 693 млрд руб. составят затраты на южные проекты, а 376 млрд руб. — на столичные.

Согласно материалам правительственной комиссии, на юге планируется построить 2,2 ГВт мощностей, включая Таврическую, Ударную и Динскую ТЭС. В Москве введут 1 ГВт на ТЭЦ-25, ТЭЦ-26 и Каширской ГРЭС. Как отмечает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим, удельная стоимость строительства в этих регионах существенно ниже, чем на юге Сибири, где аналогичные проекты оцениваются в 800 млн руб. за МВт.

