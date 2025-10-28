Валюта добавила массы деньгам

Рост валютных депозитов компаний стал главным источником расширения денежного предложения в сентябре, свидетельствует свежий обзор «Кредит экономике и денежная масса» Банка России. Широкая денежная масса М2Х (включает валютные депозиты) увеличилась на 0,6% за месяц, тогда как рублевая М2 снизилась на 0,2%. Годовой прирост агрегата М2Х составил 12,2% против 12,9% месяцем ранее (см. график).

Кредит экономике при этом рос медленнее. После локального ускорения летом в сентябре темп прироста требований банков к экономике сократился до 0,7% (13,4% в годовом выражении) после 1,8% в августе. В корпоративном сегменте рост составил 0,7% (9,3% год к году) против 2,1% месяцем ранее — 0,8 трлн руб. против 2,1 трлн руб. В обзоре уточняется, что это во многом отражает погашение процентов и краткосрочных обязательств в конце квартала (это снижает чистый объем требований). В розничном сегменте кредиты населению выросли на 0,5% за сентябрь, в основном за счет ипотеки, но годовые темпы прироста отрицательны — минус 1,1%. Таким образом, вклад кредитования в увеличение денежного предложения оказался минимальным.

Как отмечает ЦБ, в сентябре значительно увеличились средства организаций на срочных валютных депозитах, преимущественно у компаний-экспортеров. Именно этот фактор компенсировал снижение рублевых остатков и обеспечил положительную динамику агрегата М2Х.

Напомним, по оценке аналитиков (см. “Ъ” от 22 октября), объем валютных депозитов компаний за месяц вырос с $152,6 млрд до $168,7 млрд, то есть примерно на $16 млрд (в пересчете по курсу 82,87 руб./$). При этом речь идет о втором подряд месяце увеличения валютных размещений, что, вероятно, связано с институциональным притоком валюты в банковскую систему — в том числе с поступлением средств на счета одной из крупнейших экспортных компаний по внешнеторговому контракту. Этот приток стал заметным фактором поддержки рубля в сентябре.

На фоне этого рублевая часть денежной массы, включающая депозиты населения и организаций, практически не росла. Средства населения увеличились лишь на 0,1%, депозиты организаций — на 1,3%. Таким образом, общая структура ликвидности сместилась в сторону валютных инструментов.

Банк России отмечает, что в результате прирост рублевой денежной массы был отрицательным при положительной динамике М2Х. Вклад наличных денег остался минимальным — их доля в денежной массе остается вблизи исторических минимумов.

Артем Чугунов