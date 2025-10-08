Возможный институциональный приток валюты поддержал рубль

Опубликованная Банком России оценка денежной массы в сентябре добавляет понимания причин сохранения относительно крепкого курса рубля на фоне ухудшающихся условий внешней торговли (см. “Ъ” от 7 октября). Согласно данным ЦБ, национальная (рублевая) масса М2 за минувший месяц сократилась в годовом выражении на 0,2%, а ее годовые темпы роста замедлились до 12,7%.

«Такая динамика может говорить, что продолжения бурной кредитной активности в сентябре быть не должно, как минимум — в рублях. Позитив здесь в том, что пока динамика М2 не "вылетает" за периметр 2018 года, хотя она и выше средней за 2016–2019 годы»,— отмечает Евгений Сусин из Газпромбанка. «Рублевая денежная масса M2 вернулась к средней траектории 2017–2019 годов»,— отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Отметим, что предварительные данные Frank RG об объеме выдачи кредитов населению в сентябре фиксируют, что этот показатель практически не изменился.

Самый большой сюрприз, по словам Евгения Сусина, состоит в том, что при сокращении М2 за сентябрь «прилично выросла» М2Х, которая учитывает валютные депозиты (на 1,1%),— и на прирост курса доллара (плюс 3,2% за сентябрь) «это никак не спишешь». Исходя из курса на конец сентября (82,87 руб./$) получается, что валютные депозиты в системе выросли c $152,6 млрд до $168,7 млрд, это плюс $16 млрд за месяц. В сентябре отклонение широкой денежной массы M2X с поправкой на валютную переоценку вверх от траектории 2017–2019 годов продолжилось, фиксируют «Твердые цифры» (см. график).

Точной причины роста валютных депозитов наблюдатели пока назвать не могут. «Пока все выглядит так, что значимый объем рублевых обязательств был замещен валютными внутри банковской системы. Для этого в экономику должны были прийти крупные валютные авансы или какие-то иные ресурсы извне. Скорее всего, это отдельные институциональные притоки валюты»,— отмечает Евгений Сусин.

Аналитики также обсуждают гипотезу, согласно которой «Роснефть» в августе—сентябре могла получить предоплату от КНР за поставку нефти. Ранее такой платеж делался в 2015 и 2020 годах, и сейчас он может составлять около $12 млрд, что превышает месячные объемы продажи валюты экспортерами. Сама по себе эта трансакция на несколько месяцев сдержит рост курса рубля, хотя и не остановит его ослабления к концу года — оно, впрочем, может быть меньшим, чем ранее ожидалось.

Артем Чугунов