Жители Ярославской области получат не более 180 тысяч рублей за шлагбаумы

В Ярославской области максимальный размер компенсации за установку ограждающего устройства во дворе, прилегающем к зоне платной парковки, составит 90 тыс. руб. Если во дворе установят свыше одного шлагбаума, то максимальный размер компенсации достигнет 180 тыс. руб. Решение об установке оборудования должны принять собственники жилья. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«Для получения компенсации необходимо провести собрание собственников, выбрать представителя, а также предоставить решение местной администрации о согласовании установки ограждающего устройства и документы, подтверждающие его приобретение и установку. Заявку представитель должен будет подавать через систему "Электронный бюджет"»,— написал господин Евраев.

Установка шлагбаумов призвана ограничить доступ неконтролируемого транспортного потока во дворовые территории МКД. Как ранее пояснял губернатор, создание подобной программы вызвано планируемым появлением большого числа платных парковочных мест в городах региона.

Алла Чижова