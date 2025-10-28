С бывших заключенных спросят строже

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 27 октября рекомендовал нижней палате принять ряд инициатив, ужесточающих ответственность за преступления против военной службы. Поправки, в частности, увеличивают для осужденных или подследственных, которые отправились на передовую, срок наказания за дезертирство и самовольное оставление части. Еще один законопроект уточняет последствия для призывников за несообщение в военкомат о выезде с места жительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Правительственные поправки в Уголовный кодекс (УК) устанавливают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет за дезертирство в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта (ст. 338) для военнослужащих, ранее освобожденных от уголовного наказания условно в связи с прохождением военной службы, а также для лиц, производство по уголовному делу в отношении которых было приостановлено по ходатайству командования воинской части. Сейчас дезертирство в условиях боевых действий наказывается тюремным сроком от 5 до 15 лет. При этом в УК есть оговорка, что военнослужащий может быть освобожден от ответственности, если совершил свой проступок «вследствие стечения тяжелых обстоятельств».

Кроме того, правительство предлагает усилить наказание для таких лиц за самовольное оставление части или места службы, а также за неявку на службу в срок без уважительных причин (ст. 337). Санкции варьируются в зависимости от периода времени, на которое военнослужащий покинул часть. Если он отсутствовал в течение 2–10 суток, ему будет грозить от 2 до 6 лет тюрьмы. За «самоволку» от 10 дней до месяца предусматривается наказание от 3 до 8 лет лишения свободы. Наконец, отсутствие более месяца может повлечь уже от 7 до 12 лет лишения свободы. Такие же санкции предусматриваются для бывших заключенных за уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами (ст. 339).

Замминистра юстиции Елена Ардабьева, которая представляла на заседании комитета правительственную инициативу, отметила, что законопроект позволит «создать дополнительные гарантии обеспечения военной безопасности и обороноспособности страны». Чиновница добавила, что статистика по дезертирам, ранее освобожденным от наказания в связи с заключением контракта с Минобороны, засекречена, однако общее количество привлеченных по ст. 338 УК за последнее время выросло в разы. Если в 2022 году было привлечено всего 33 дезертира, то за десять месяцев 2024-го со службы бежал уже 1471 человек. После этого член комитета Отари Аршба («Единая Россия», ЕР) констатировал, что причины появления такого законопроекта понятны и комитет его концепцию поддерживает.

Также были одобрены поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), предложенные главой комитета Думы по обороне Андреем Картаполовым, его первым заместителем Андреем Красовым и заместителем Юрием Швыткиным (все — ЕР), которые связаны с другим законопроектом — о введении круглогодичного призыва (третье чтение документа ожидается 28 октября). Депутаты предлагают поправить положение об ответственности призывника за несообщение в военкомат о выезде с места жительства или места пребывания на срок более трех месяцев (ст. 21.5 КоАП). Теперь обязанность извещать военкомат будет прописана без привязки к периоду проведения призыва.

Предварительно Дума рассмотрит оба законопроекта в первом чтении 11 ноября.

На этом же заседании комитет рекомендовал к отклонению законопроект депутата Владимира Плякина («Новые люди») о повышении штрафов для чиновников за оскорбление граждан и игнорирование их запросов. В пояснительной записке к документу отмечается, что штрафы с момента их введения в 2010 и 2013 годах ни разу не индексировались, хотя, например, в декабре 2024 года были в полтора раза увеличены штрафы за нарушение правил дорожного движения. Законопроект поддержал только депутат от КПРФ Вячеслав Мархаев.

Ксения Веретенникова