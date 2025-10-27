Минздрав разработал правила назначения биологически активных добавок

Минздрав опубликовал на regulation.gov.ru проект порядка назначения БАДов пациентам. Согласно документу, лечащие врачи и фельдшеры смогут назначать добавки, включенные в специальный перечень, только при наличии медицинских показаний. Кроме того, документ предполагает, что все назначения БАДов будут фиксироваться в карте пациента. Перечень разрешенных к назначению добавок утвердит Минздрав совместно с Роспотребнадзором.

Закон о назначении БАДов исключительно врачами был принят Госдумой в мае 2025 года и вступил в силу с 1 сентября. Документ дал Минздраву возможность утверждать список разрешенных добавок. В свою очередь, Роспотребнадзору дали право блокировать доступ к сайтам, которые распространяют информацию о БАДах, находящихся под запретом. Это будет происходить по аналогии с уже действующими полномочиями ведомства блокировать сайты с призывами к суициду: служба выявляет такие площадки и сообщает о них Роскомнадзору.

Полина Мотызлевская