Ребенок за заказ не отвечает

Родители не обязаны компенсировать убытки продавцам, если онлайн-заказ сделал их ребенок — такое решение вынес кассационный суд, рассматривая дело о 102-х товарах, которые купила полуторагодовалая девочка. Ее мать не смогла аннулировать заказ, а маркетплейс сослался на то, что его уже начали собирать. Однако на сторону потребителя встала кассация, так как женщина незамедлительно заявила об отказе в техподдержку и направила претензию в установленном законом порядке.

При этом с решением инстанции не во всем можно согласиться, считает партнер юридической фирмы «Захаров, Константинов и партнеры» Дмитрий Константинов: «Какие достоверные доказательства, что договор был заключен ребенком, а не взрослым? Видеозапись, свидетельские показания — очень сомнительно, что это в реальной жизни имело место. Суд просто посчитал, с учетом общего смысла закона о защите прав потребителя — в отношении большинства непродовольственных товаров у покупателя есть право отказаться, независимо от его качества.

Если ребенок совершает покупку с аккаунта родителя, считается, что это все равно сделал родитель. Когда мы заходим в аккаунт маркетплейса, когда мы заходим в аккаунт на "Госуслугах", существует, по сути, презумпция, что это мы, а не кто-то вместо нас зашел в наш аккаунт. С другой стороны, договора не было с самого начала. И если ребенок, не обладающий правоспособностью, выступил в качестве покупателя, даже прикрываясь личностью взрослого человека, договор не был заключен.

Законный представитель в таком случае обязан компенсировать убытки за хранение и логистику. Это законы, регулирующие причинение вреда. Другой момент, в практике вряд ли себе можно представить, что кто-то этим будет заниматься. Вероятно, расходы для маркетплейса должны были быть абсолютно копеечные».

Суд первой инстанции отклонил претензию москвички. Согласно договору оферты, женщина должна была направить заявление об отказе не в техподдержку, а на официальный почтовый ящик торговой площадки. Однако вторая инстанция вынесла решение в пользу матери. Эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов уверен, что в этой ситуации жертва — компания, несущая убытки: «Для любого маркетплейса 100 заказов — это даже меньше, чем ничего. Они в день обрабатывают милллионы. Важнее другое: сфера e-commerce молодая, и по-прежнему нет платформенного закона, который регулировал бы все стороны взаимоотношений.

Практика пишется с нуля, в том числе подобных судебных решений. Был создан определенный прецедент: покупатель может не отвечать за свои действия на площадке. В данном случае, видится, что маркетплейс можно признать в этой истории пострадавшей стороной, так как он ни в чем не виноват.

Как сейчас в целом на маркетплейсах работает система отмены заказов? Руки чешутсяначать брать с клиентов деньги в случае, если какую-то работу по доставке заказа они уже проделали, а покупатель от него отказался. Ситуации бывают разные: кто-то передумал, кому-то слишком долго ждать и так далее. Сейчас это никак не пенализируется. Покупатель на маркетплейсе может абсолютно спокойно отказаться от заказа, даже если он в этот момент летит в самолете, условно, из Москвы в Анадырь в ПВЗ, и уже, в общем, становится ненужным, проделав такой колоссальный, дорогостоящий путь на самолете просто.

Насколько вообще часто отказываются от заказов? Объем отказов на площадках сейчас достигает 30%. Что-то люди не забирают, от чего-то отказываются по дороге, а что-то примеряют, если им не подходит, они возвращают это обратно. А здесь уже суммы могут исчисляться миллиардами рублей. Получается, страдают все, кроме потребителя. Сфера основывается еще на законе "О защите прав потребителя", который был принят в 1992 году».

На фоне растущего числа подобных споров Минэкономразвития планирует ограничить возвраты на некоторые товары при онлайн-заказе по аналогии с продажей авиабилетов, пишут «Известия».

