Объем закупок по ЭКГ-рейтингу в Воронежской области достиг 4,4 млрд рублей

За январь-октябрь 2025 года в Воронежской области объявлено свыше 700 конкурсов с применением ЭКГ-рейтинга на общую сумму 4,4 млрд руб. Этот показатель в 11 раз превышает результаты аналогичного периода прошлого года, а к концу года ожидается рост до 5 млрд руб., сообщила пресс-служба облправительства.

В этом году ведется системная работа по расширению сфер применения ЭКГ. Разработаны и согласованы предложения для Минфина и ФАС России о целесообразности использования ЭКГ-рейтинга в строительных и подрядных работах. Также планируется внедрение этой системы для малых закупок до 600 тыс. руб., для чего уже подготовлено техническое задание на модернизацию соответствующего программного модуля.

Прогнозный объем закупок с применением ЭКГ-рейтинга на 2026 год оценивается в 10 млрд руб. При условии внесения изменений в федеральное законодательство, регулирующее строительную отрасль, этот показатель может превысить 20 млрд руб.

Подробнее о том, как крупные компании макрорегиона показали себя в ЭКГ-рейтинге,— в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова