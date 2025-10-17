Запрашиваемая ставка аренды петербургских офисов класса А и В возросла в 2025 году

Объем чистого поглощения офисных площадей за прошедшие девять месяцев в Петербурге составил 88 тыс. кв. м, что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 и 2024 годов. Об этом сообщает NF Group.

Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды офисов класса А по итогам третьего квартала составила 3,1 тыс. рублей за «квадрат» в месяц (включая НДС), что на 8,8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сегменте класса В рост оказался более значительным — на 24,2%, до 1,9 тыс. рублей за «квадрат».

Среди свободных офисных площадей более половины (55%) экспонируется по ставкам выше 2 тыс. рублей за «квадрат», в том числе 18% предлагаются по ставкам выше 3 тыс. рублей в месяц. Годом ранее доля свободных офисов с запрашиваемой ставкой более 3 тыс. рублей составляла лишь 2% от общего объема вакантных площадей.

По словам директора департамента офисной недвижимости NF Group в Петербурге Регины Волошенко, в 2026 году ожидается более умеренное повышение запрашиваемых арендных ставок, что связано с ограниченными бюджетами компаний на аренду офисов.

Андрей Маркелов