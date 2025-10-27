Верховный суд РФ предлагает учредить Путинский суд

Верховный суд РФ 28 октября планирует выступить с законодательной инициативой о создании суда Путинского района города Грозного. Об этом говорится в повестке завтрашнего заседания пленума Верховного суда, которая опубликована на его сайте.

Четвертым пунктом повестки значится рассмотрение вопроса о внесении в Госдуму проекта соответствующего федерального закона. Напомним, 8 октября в Грозном торжественно открыли первую линию нового района, названного в честь президента Владимира Путина. Идея создания новой территориальной единицы была представлена главой Чечни Рамзаном Кадыровым еще в прошлом году, когда он презентовал макет территории господину Путину. Строительство района планируют завершить к 2027 году. На его территории должны построить более 150 многоэтажек, а также сопутствующую инфраструктуру.

Одновременно Верховный суд намерен инициировать создание Внуковского районного суда города Москвы, а в юрисдикцию Троицкого и Щербинского районных судов будут внесены изменения, следует из повестки.

Это первое заседание пленума Верховного суда, которое пройдет с участием его нового председателя Игоря Краснова. Ранее на совещании с председателями судов он сообщил, что поручил провести анализ служебной нагрузки на судей. В результате были выявлены регионы, которые работают с максимальной нагрузкой, в связи с чем произойдет перераспределение вакантных должностей в судах.

Анастасия Корня