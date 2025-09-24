Верхняя палата поработала на высшем уровне

Первое пленарное заседание осенней сессии 24 сентября Совет федерации начал с важных кадровых вопросов. На должность председателя Верховного суда был назначен генеральный прокурор Игорь Краснов, а его место по итогам консультаций президента с сенаторами занял полпред главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Оба решения верхняя палата приняла единогласно.

Выступление Александра Гуцана (на экране) в Совете федерации выявило полное единство мнений нового генпрокурора и сенаторов о путях укрепления законности в России

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Выступление Александра Гуцана (на экране) в Совете федерации выявило полное единство мнений нового генпрокурора и сенаторов о путях укрепления законности в России

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Открывая сессию, спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко сообщила, что осенью верхней палате предстоит обеспечить реализацию поручений президента, рассмотреть закон о новом федеральном бюджете и выполнить еще около 200 пунктов законодательного плана. Госпожа Матвиенко поприветствовала возросшую активность коллег, но предупредила, что подпись сенатора под законопроектом «должна быть равносильна знаку качества»: «В нашей работе нет и не может быть места популизму».

После этого палата перешла к повестке, главным пунктом которой стало назначение генпрокурора Игоря Краснова председателем Верховного суда (ВС). Перед голосованием кандидат ответил на вопросы сенаторов.

Глава регламентного комитета Вячеслав Тимченко поинтересовался, не переживает ли господин Краснов за оставляемое им надзорное ведомство. «Убежден, что темп и направление работы сохранятся»,— отрапортовал уходящий генпрокурор, назвав опыт своих последних пяти лет бесценным. Первый заместитель главы конституционного комитета Артем Шейкин спросил, планирует ли будущий глава ВС внедрять искусственный интеллект (ИИ) в судопроизводство. Игорь Краснов пояснил, что ИИ может применяться для анализа массивов судебных решений, а также для их подготовки: «Знаю, что в ВС такая работа ведется. Я ее поглубже изучу, посмотрю, скорректирую. Будем двигаться в этом направлении».

Первого заместителя главы комитета по обороне Виктора Бондарева интересовало, сохранит ли господин Краснов диалог с парламентом, который успешно вел, будучи генпрокурором. «Безусловно»,— пообещал кандидат, напомнив, что ВС обладает правом законодательной инициативы. А первый заместитель главы бюджетного комитета Сергей Рябухин попросил будущего председателя высшей судебной инстанции изучить практику утилизации контрафактного алкоголя в разных регионах и «прийти к какому-то единообразию». «Безусловно»,— повторил свой лаконичный ответ господин Краснов.

Сенатор Людмила Нарусова вместо вопроса попыталась обозначить перед кандидатом существующую, на ее взгляд, проблему обесценивания роли адвокатов и снижения состязательности судебного процесса: «Судья игнорирует очень часто заявления адвокатов, а их доводы может вообще не принять к рассмотрению».

Игорь Краснов с таким обобщением не согласился, предложив госпоже Нарусовой представить ему конкретные факты и пообещав с ними «предметно разбираться»: «В настоящее время, насколько я знаю, системных жалоб не наблюдается».

Сенатор парировала, что рассмотрение дела в отсутствие защитника — это «практика», однако господин Краснов остался непреклонен: «Не могу согласиться. В суде участвует адвокат, и это тоже практика».

Обсуждение завершила Валентина Матвиенко, которая назвала кандидата «истинным государственником»: «Человек решительный, высоко профессиональный, строго следующий букве закона». Не успели сенаторы проголосовать за принятие постановления о назначении Игоря Краснова председателем ВС, как пришла новость о том, что президент Владимир Путин освободил его от должности генпрокурора. А СФ тут же логично перешел к следующему пункту повестки: подведению итогов консультаций по кандидатуре сменщика господина Краснова — полпреда главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, который тоже ответил на вопросы сенаторов.

Наталью Кувшинову интересовало, как кандидат оценивает эффективность региональных прокуроров в законотворчестве. Господин Гуцан выразил мнение, что те должны пользоваться правом законодательной инициативы «активнее и в первую очередь адресно».

Вице-спикер СФ Константин Косачев спросил, планирует ли будущий генпрокурор повышать кооперацию с надзорными органами иностранных государств для борьбы с киберпреступностью. Александр Гуцан заявил, что готов «лично обеспечить ведущую роль» в разработке дополнительного протокола к соответствующей Конвенции ООН, принятой в конце 2024 года. «Прокуратура РФ будет активным партнером в деле укрепления правового порядка на международной арене»,— пообещал кандидат.

Следом слово снова взяла Людмила Нарусова, которая обозначила перед будущим генпрокурором еще одну, на ее взгляд, животрепещущую проблему — «необоснованный перевод гражданско-правовых отношений в уголовную сферу».

Александр Гуцан согласился с госпожой Нарусовой в том, что случаи недобросовестного преследования бизнеса имеют место, и заверил ее, что надзор за законностью при принятии соответствующих процессуальных решений будет усилен.

По его словам, существующего у прокуратуры инструментария в этом плане достаточно: «Мы должны добиться исполнения законов».

В завершение выступил первый вице-спикер Владимир Якушев, который напомнил, что еще недавно был коллегой господина Гуцана, занимая пост полпреда президента в Уральском федеральном округе, и знает его как «профессионала с точки зрения юриспруденции». А Валентина Матвиенко резюмировала, что на должность генпрокурора претендует не «паркетный генерал», а человек, который прошел всю прокурорскую систему с самого низа. «Это рабочий, земной, огромный опыт»,— подытожила спикер.

Сразу после окончания консультаций в СФ Владимир Путин своим указом утвердил Александра Гуцана в должности генпрокурора. Присягу он принес на том же заседании верхней палаты.

Андрей Прах