Семь человек госпитализированы после опрокидывания плавучего крана в Севастополе

На территории Севастопольского морского завода опрокинулся плавучий кран. Спасены 15 человек, из них семь госпитализированы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«На месте работают аварийные и спасательные службы, которые совместно с работниками завода и представителями контрагентских организаций устраняют последствия происшествия»,— написал господин Развожаев в Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, пострадавшие получили травмы легкой и средней тяжести. Причины инцидента пока неизвестны.