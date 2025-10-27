Глава СКР заинтересовался делом об агрессии приезжих против самарских девушек

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о действиях против девушек в Самарской области. Ранее сообщалось, что в Самаре приезжие мужчины агрессивно отреагировали на отказ девушек славянской внешности познакомиться, преследовали их и совершили правонарушения.

В социальных сетях распространилось видео, где говорящие с акцентом мужчины ногами избивали девушек. Данный инцидент произошел в баре «Геллерт».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления по Самарской области Павлу Олейнику подготовить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Андрей Сазонов