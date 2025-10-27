Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самаре возбудили дело о хулиганстве в отношении девушек мужчинами неславянской внешности

В Самаре возбуждено уголовное дело по информации из соцмедиа о хулиганских действиях в отношении девушек. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, «мужчины неславянской внешности» в ночном заведении города «вели себя агрессивно по отношению к девушкам». Они их оскорбляли и совершали хулиганские действия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводятся следственные действия для установления всех участников инцидента и обстоятельств произошедшего.

Руфия Кутляева