Лавров и глава МИД КНДР назвали США главной причиной роста напряженности в мире
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Москве обсудил двусторонние отношения. Министры согласились в том, что главная причина роста напряженности на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и в мире — «агрессивные действия США» и их союзников.
Цой Сон Хи и Сергей Лавров
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
«С российской стороны выражена полная поддержка мер, предпринимаемых руководством КНДР с целью защиты суверенитета и обеспечения безопасности страны. Итоги состоявшихся переговоров придадут большой импульс развитию и укреплению традиционно дружественных российско-корейских отношений, вышедших на качественно новый союзнический уровень»,— сообщил МИД России.
Встреча прошла 27 октября в Доме приемов МИД РФ. Сергей Лавров отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна за последние три месяца получили «мощный импульс». Главы внешнеполитических ведомств, в частности, обсуждали приверженность Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Позднее Цой Сон Хи встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.