Президент ЮАР дал понять, что Украину не позовут на саммит G20
Украине не будет направлено приглашение на саммит G20, который состоится 22–23 ноября в Йоханнесбурге (Южно-Африканская Республика). Это следует из слов президента ЮАР Сирила Рамафосы в ответ на вопрос журналистов об участии украинской делегации в предстоящем мероприятии.
Сирил Рамафоса
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Поскольку Европа будет представлена очень широко, мы не смогли направить приглашения абсолютно всем желающим участвовать в саммите. Поэтому даже те страны, чье присутствие нам бы хотелось видеть, не смогут приехать. Таких государств немало»,— уточнил Сирил Рамафоса (цитата по «РИА Новости»).
Президент ЮАР отметил, что «пространство и возможности для выступлений ограничены», а список участников и так уже внушительный. На саммит, по его словам, помимо делегаций стран-участниц «Большой двадцатки», приглашены лидеры ряда государств, не входящих в объединение крупнейших экономик мира. Среди таких Сирил Рамафоса выделил Малайзию и Вьетнам. Кроме того, к саммиту присоединятся руководители целого ряда международных организаций.
«Группа двадцати»: история создания G20, цели и задачи организации
22 ноября состоится виртуальный саммит «Группы двадцати», на котором планируется выступление президента России Владимира Путина. «Группа двадцати» — форум, объединяющий высших лиц государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. История создания G20 и основные ее цели — в справке «Ъ».
Основание «Группы двадцати»
Поводом для учреждения G20 стал финансовый кризис в Азии в 1997–1998 годах, который негативно повлиял на мировую экономику. В 1997 году была сформирована G33 — группа из 33 стран, на смену которой в декабре 1999 года пришла G22, просуществовавшая менее года и быстро сократившаяся до G20.
G20 была основана по итогам конференции в Берлине, состоявшейся 15–16 декабря 1999 года. Мероприятие инициировали министры финансов семи ведущих промышленно развитых государств — США, Канады, ФРГ, Великобритании, Франции, Италии и Японии. Изначально форум создавался как площадка для встреч министров финансов и руководителей центральных банков, но в 2008 году на фоне очередного мирового финансового кризиса формат встреч изменился — стал проводиться итоговый саммит лидеров «Группы двадцати» на уровне глав государств, а G20 приобрела статус центрального форума по вопросам международного экономического взаимодействия.
На текущий момент члены «Группы двадцати» представляют около 85% мирового ВВП, 75% мировой торговли. На территории государств, входящих в G20, проживает почти две трети мирового населения.
Группа включает:
Австралию, Аргентину, Африканский союз (с 2023 года), Бразилию, Великобританию, Германию, Европейский союз, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Мексику, Россию, Саудовскую Аравию, США, Турцию, Францию, ЮАР, Южную Корею, Японию.
Цели и задачи G20
Работа G20 нацелена на решение глобальных экономических проблем, поиск мер по предотвращению финансовых кризисов мирового масштаба.
Несмотря на заявленный экономический характер объединения, «Группа двадцати» имеет и большое политическое значение. На саммите проводятся важные многосторонние и двусторонние встречи с участием первых лиц государств, в ходе которых зачастую обсуждаются актуальные вопросы внешней политики.
Со временем в повестку G20 добавились новые направления. В настоящее время на этой площадке рассматриваются вопросы энергетики, изменения климата, здравоохранения, сельского хозяйства, борьбы с коррупцией.
Как работает G20
Группа не имеет формального руководителя и постоянного секретариата, за организационную работу и повестку дня отвечает страна-председатель. Смена председательства происходит в конце года. Страна-председатель избирается на саммите консенсусом. Так, в 2019 году председательствовала Япония, в 2020-м — Саудовская Аравия, в 2021-м — Италия, в 2022-м — Индонезия, в 2023-м — Индия.
Координирующими органами G20 являются временный секретариат (располагается в председательствующей стране) и «руководящая тройка» — бывший, действующий и будущий председатели.
В рамках G20 существуют группы по взаимодействию. Они объединяют экспертов, законодателей, деловые и исследовательские круги.
Россия в G20
После начала спецоперации России на Украине президент США Джо Байден заявил, что выступает за вывод России из G20, «но это зависит от позиции G20». СМИ сообщали, что Соединенные Штаты и их западные союзники рассматривают вопрос о том, следует ли России оставаться в этой организации. Но принимающая в текущем году саммит G20 Индонезия и члены группы БРИКС (Индия, Бразилия, ЮАР и Китай) не поддержали исключение РФ.
В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин отказался ехать на встречу лидеров стран G20 на Бали, но виртуально присоединился к одной из встреч саммита. Также он решил не участвовать в саммите G20 в Индии в сентябре 2023 года. Россию на нем, как и в 2021, и в 2022 году, вновь представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
Как ожидается, в ходе саммита будет обсуждаться в том числе конфликт вокруг Украины. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не примет участие в саммите, однако Россия будет представлена на достойном уровне. На мероприятии не будет и президента США Дональда Трампа. После ЮАР председательство в «Большой двадцатке» перейдет к США.