Президент ЮАР дал понять, что Украину не позовут на саммит G20

22 ноября состоится виртуальный саммит «Группы двадцати», на котором планируется выступление президента России Владимира Путина. «Группа двадцати» — форум, объединяющий высших лиц государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. История создания G20 и основные ее цели — в справке «Ъ».

Основание «Группы двадцати»

Поводом для учреждения G20 стал финансовый кризис в Азии в 1997–1998 годах, который негативно повлиял на мировую экономику. В 1997 году была сформирована G33 — группа из 33 стран, на смену которой в декабре 1999 года пришла G22, просуществовавшая менее года и быстро сократившаяся до G20.

G20 была основана по итогам конференции в Берлине, состоявшейся 15–16 декабря 1999 года. Мероприятие инициировали министры финансов семи ведущих промышленно развитых государств — США, Канады, ФРГ, Великобритании, Франции, Италии и Японии. Изначально форум создавался как площадка для встреч министров финансов и руководителей центральных банков, но в 2008 году на фоне очередного мирового финансового кризиса формат встреч изменился — стал проводиться итоговый саммит лидеров «Группы двадцати» на уровне глав государств, а G20 приобрела статус центрального форума по вопросам международного экономического взаимодействия.

На текущий момент члены «Группы двадцати» представляют около 85% мирового ВВП, 75% мировой торговли. На территории государств, входящих в G20, проживает почти две трети мирового населения.

Группа включает:

Австралию, Аргентину, Африканский союз (с 2023 года), Бразилию, Великобританию, Германию, Европейский союз, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Мексику, Россию, Саудовскую Аравию, США, Турцию, Францию, ЮАР, Южную Корею, Японию.

Цели и задачи G20

Работа G20 нацелена на решение глобальных экономических проблем, поиск мер по предотвращению финансовых кризисов мирового масштаба.

Несмотря на заявленный экономический характер объединения, «Группа двадцати» имеет и большое политическое значение. На саммите проводятся важные многосторонние и двусторонние встречи с участием первых лиц государств, в ходе которых зачастую обсуждаются актуальные вопросы внешней политики.

Со временем в повестку G20 добавились новые направления. В настоящее время на этой площадке рассматриваются вопросы энергетики, изменения климата, здравоохранения, сельского хозяйства, борьбы с коррупцией.

Как работает G20

Группа не имеет формального руководителя и постоянного секретариата, за организационную работу и повестку дня отвечает страна-председатель. Смена председательства происходит в конце года. Страна-председатель избирается на саммите консенсусом. Так, в 2019 году председательствовала Япония, в 2020-м — Саудовская Аравия, в 2021-м — Италия, в 2022-м — Индонезия, в 2023-м — Индия.

Координирующими органами G20 являются временный секретариат (располагается в председательствующей стране) и «руководящая тройка» — бывший, действующий и будущий председатели.

В рамках G20 существуют группы по взаимодействию. Они объединяют экспертов, законодателей, деловые и исследовательские круги.

Россия в G20

После начала спецоперации России на Украине президент США Джо Байден заявил, что выступает за вывод России из G20, «но это зависит от позиции G20». СМИ сообщали, что Соединенные Штаты и их западные союзники рассматривают вопрос о том, следует ли России оставаться в этой организации. Но принимающая в текущем году саммит G20 Индонезия и члены группы БРИКС (Индия, Бразилия, ЮАР и Китай) не поддержали исключение РФ.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин отказался ехать на встречу лидеров стран G20 на Бали, но виртуально присоединился к одной из встреч саммита. Также он решил не участвовать в саммите G20 в Индии в сентябре 2023 года. Россию на нем, как и в 2021, и в 2022 году, вновь представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.