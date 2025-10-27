Гости в апарт-отелях надолго не задержатся

Власти хотят запретить проживание в апарт-отелях на постоянной основе. Новый механизм позволит покупать номера по аналогии с квартирами. Но использовать их можно будет только в качестве инвестиционного объекта. По задумке, это поможет увеличить номерной фонд, о его нехватке в последние годы жаловалась гостиничная отрасль. Законопроект подготовили Минэконмразвития и Минстрой, пишет РБК со ссылкой на документ. Меры коснутся будущих объектов размещения. Так, новые гостиницы и отели предложат возводить по схеме долевого строительства. Собственник будет заключать с девелопером договор участия, а его вложения — храниться на эскроу-счете. Сейчас эксперты из отрасли отмечают практику, когда в апарт-отелях люди живут на постоянной основе. Это дает повод девелоперам выдавать свои жилые объекты за гостиницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы считает, что новая мера может решить эту проблему: «Зачастую застройщики используют данную лазейку, чтобы получить субсидии для возведения гостиниц. Во многих регионах выделяются определенные преференции, в том числе при выделении земельных участков под строительство отелей для того, чтобы увеличить номерной фонд в регионе. Но гостиница — это прежде всего краткосрочное проживание, и плюсы в том, что в этих зонах не увеличивается нагрузка на городскую инфраструктуру, то есть такие объекты могут располагаться в плотной застройке, гостям не нужны автомобили, их дети не пойдут учиться в школы и так далее. Таким образом при возведении отеля девелоперы избегают отчислений на инфраструктуру.

Не помешает ли это отельному бизнесу? Гостиницы и апарт-отели — это краткосрочная аренда. Ничего общего с длительным проживанием она не имеет. Отели считают длительным проживанием, если гость снимает номер более чем на две недели. Таким клиентам даются льготы по тарифу и так далее. В отеле можно жить и месяц, и два, и три, но, конечно, не годы. Но это крайне редкие случаи, чтобы гости оставались на такой долгий срок. У нас был клиент, который жил в нашей гостинице целый год, но это из серии "помним всегда"».

Управлять самим апарт-отелем по новой схеме будет гостиничный оператор. Его обяжут заниматься ремонтом и рассчитывать выплаты владельцам номеров. Такие инвестиции могут стать популярными и окупаться быстрее, чем обычная квартира, считает управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич: «Если считать окупаемость через cash flow, то проявляется очень хитрая схема. Плюс учитывается капитализация квадратного метра. Если мы посчитаем доходность одного такого юнита, то можем рассчитывать на семь-восемь лет окупаемости. Ни один из объектов недвижимости не способен давать подобного рода капитализацию.

Не найдут ли недобросовестные застройщики какую-то лазейку, чтобы избежать нового законодательства? Лазейка не выгодна и не должна быть выгодна для застройщика просто потому, что ему намного прибыльнее продавать большое количество этих инвестиционных продуктов, нежели замещать апартаменты жилым фондом.

Застройщик может зарабатывать несколько раз — на приобретении, на продаже квадратуры, может создать какую-то управляющую компанию и сделать в ее рамках еще один доходный бизнес. Это принципиальный момент, который наши застройщики почему-то всегда игнорировали. Если законодательство будет правильно собрано, то мы избежим этих проблем. Гостиничный бизнес довольно серьезно контролируется: Роспотребнадзор, ФНС, миграционная служба. Что такое заселение гостя в отель? Это процедура с фиксацией клиента внутри системы».

Для операторов, которые будут управлять такими апарт-отелями, предусмотрят ответственность за невыполнение работ. Источники РБК допускают, что власти создадут для них и отдельный реестр.

Егор Парфенов