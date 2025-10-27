Участник программы «Время героев» стал советником замглавы «Роскосмоса» Данилова

Участник программы «Время героев» Евгений Серов назначен советником заместителя гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по спутникостроению Ивана Данилова. Об этом сообщили «Ъ» в космическом ведомстве.

Евгений Серов — выпускник первого потока программы. Он вместе с 82 другими участниками прошел «Время героев» с марта по май 2024 года. «Моя задача теперь — способствовать укреплению лидерских позиций России в области космических систем и спутникостроения»,— объяснил бывший военнослужащий.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что назначение Евгения Серова советником заместителя генерального директора госкорпорации подчеркивает значимость программы «Время героев».

Господин Серов окончил в 2008 году Коломенское высшее артиллерийское командное училище. Он кавалер двух орденов Мужества, награжден медалями Суворова и «За отвагу».

В сентябре Евгений Первышов, прошедший программу в одном потоке с господином Серовым, был избран губернатором Тамбовской области. Руководительница программы Мария Костюк тогда же избрана главой Еврейской автономной области.

Степан Мельчаков, Дмитрий Сотак