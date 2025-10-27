Министерство обороны России сообщило об окружении украинских подразделений в районах Купянска и Красноармейска (Покровское).

По данным ведомства, вблизи Купянска ВСУ попытались четыре раза пересечь реку Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. Российская артиллерия и беспилотники нанесли удары, уничтожив до 50 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, сообщили в Минобороны.

В Красноармейске, по данным ведомства, штурмовые группы 2-й армии продолжили наступление, расширяя зону контроля вокруг железнодорожного вокзала. За последний день более 60 украинских военнослужащих, как сообщили в министерстве, были убиты, уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину, что группировка «Центр» завершила окружение украинских войск в районе Красноармейска и Димитрова, захватив в кольцо 31 батальон.