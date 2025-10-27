Госстройнадзор Ленобласти сократит время оформления разрешений в два раза

Госстройндазор Ленинградской области планирует сократить число процедур для получения разрешений на строительство и ввод зданий в два раза. Благодаря этому время оформления уменьшится со 108 до 54 рабочих дней, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сократить число процедур получится за счет ликвидации дублирующих позиций и перехода на систему «одного окна», когда девелопер сможет получать все необходимые услуги через МФЦ, рассказал председатель комитета Госстройнадзора Ленобласти Андрей Семчанков.

«Сейчас наибольшие временные затраты приходятся на получение технических условий у разных ресурсоснабжающих организаций. Если объединить все действия в рамках одного цифрового окна, время сократится вдвое, а застройщик будет заниматься проектом, а не бумагами»,— говорит чиновник.

Артемий Чулков