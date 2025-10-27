Нижегородские власти выделят отделению Союза писателей 10 млн рублей в 2026 году

Правительство Нижегородской области намерено выделить региональному отделению Союза писателей России чуть более 10 млн руб. в 2026 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Финансирование направят в виде субсидии на развитие литературного творчества в регионе. В проект бюджета 2027 года на эти цели закладывают почти 10 млн руб., 2028 года — 10,4 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», результатом предоставления субсидии должно стать «число граждан, вовлеченных в деятельность некоммерческих общественных организаций творческой направленности».

В сентябре региональное отделение Союза писателей возглавил Захар Прилепин. В октябре в Нижнем Новгороде для реготделения открыли Дом писателя — в историческом здании на улице Варварской, которое власти безвозмездно передали организации.

Галина Шамберина