Нижегородские власти субсидируют отделение союза писателей во главе с Прилепиным

Правительство Нижегородской области постановлением от 9 октября 2025 года утвердило порядок предоставления субсидий региональному отделению Союза писателей России, которое возглавил Захар Прилепин. Документ опубликован 13 октября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Дом писателя в Нижнем Новгороде

Субсидию будут предоставлять в целях развития литературного творчества. Результатом ее предоставления должно стать «число граждан, вовлеченных в деятельность некоммерческих общественных организаций творческой направленности». В положении это число не указано, оно должно быть прописано в соглашении минкульта и получателя.

Заявку с предоставлением расчета субсидии на следующий год реготделение Союза писателей должно будет представить в минкульт до 1 декабря. За счет бюджетных средств могут покрывать расходы на оплату труда, транспортные услуги, проведение мероприятий, пополнение материальных запасов, а также на оплату IT и банковских услуг.

Как писал «Ъ-Приволжье», Захар Прилепин возглавил нижегородское региональное отделение Союза писателей в сентябре. В октябре отделение открыло «Дом писателя», для этих целей власти безвозмездно передали ему историческое здание на улице Варварской, 8з.

Галина Шамберина