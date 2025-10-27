Экс-глава района Омской области Чуланов возглавил Ямальский район

Бывший глава Тевризского муниципального района (Омская область) Артем Чуланов утвержден главой Ямальского района (Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО) сроком на пять лет. Соответствующее решение единогласно поддержали депутаты думы муниципалитета, сообщили в пресс-службе местной администрации. Господин Чуланов подчеркнул, что за пять лет работы на Ямале «погрузился в территориальную специфику, всем сердцем полюбил суровую землю и людей, которые здесь живут».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Чуланов

Фото: Telegram-канал Андрея Кугаевского Артем Чуланов

Фото: Telegram-канал Андрея Кугаевского

«Приложу все усилия, чтобы жители района чувствовали поддержку власти и всегда могли на нее опереться. Среди приоритетов — сохранение традиционных отраслей наших оленеводов и рыбаков, укрепление партнерских отношений с предприятиями топливно-энергетического комплекса, повышение качества жизни в районе, создание лучшей территории детства»,— пояснил он.

Артем Чуланов работает в администрации Ямальского района с 2021 года: прошел путь от заместителя начальника департамента имущественных отношений до первого заместителя главы муниципалитета. Ранее, в 2015-2021 годах, возглавлял Тевризский муниципальный район.

Господин Чуланов сменил на посту главы Ямальского района Андрея Кугаевского, который руководил местной администрацией в 2001-2007 и 2012-2025 годах. В сентябре он сообщил об отставке в связи избранием депутатом законодательного собрания ЯНАО от «Единой России». «Моя связь с районом не прервётся. Я буду и дальше отстаивать интересы Ямала и трудиться на благо его жителей»,— заверил господин Кугаевский после ухода из администрации.

Ямальский район занимает второе место среди крупных муниципалитетов ЯНАО по размеру территории (148 727 кв. км.), уступая Тазовскому району (174 343 кв. км.). По данным Тюменьстата, на начало 2025 года в муниципалитете проживали 16 681человек, в 2024-м — 16 268, в 2023-м — 16 139. Доходы и расходы местного бюджета на 2025 год планируются в объеме 10 млрд 914 млн руб.

Василий Алексеев