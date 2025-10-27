Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Петербург и Ростовская область разделили первое место по числу ДТП с самокатами

Санкт-Петербург занял первое место по количеству аварий с участием самокатчиков. Лидерскую позицию в антирейтинге с Северной столицей разделила Ростовская область, следует из исследования Страхового дома ВСК и экосистемы «Контур».

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

На Петербург пришлось 25% от общего числа с участием самокатов происшествий по стране. При этом аварии с велосипедами чаще фиксировали в Ростовской области (26%) и Краснодарском крае (10%).

Большая часть происшествий при поездках на самокатах не привела к серьезным травмам. Застрахованные граждане в среднем получили 23,6 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пользователи электросамокатов нарушили правила более 40 тыс. раз с начала сезона.

Татьяна Титаева

