Стамбул запасает металл

Стремление турецких покупателей к пополнению запасов оживило торговлю стальной заготовкой в том числе из России и может поддержать цены. В этих условиях экспортные котировки российской продукции за неделю выросли на $2, до $437 за тонну. Но другие аналитики улучшения ситуации в секторе не отмечают, указывая на продолжающееся давление китайского стального экспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Торговля стальной заготовкой из стран Черноморского региона, включая Россию, восстанавливается благодаря возвращению покупателей из Турции, говорится в обзоре аналитиков BigMint. Это привело к росту цен и повышению привлекательности предыдущих предложений. Российская заготовка с поставкой в начале декабря котировалась по $440–445 за тонну в портах (FOB), что немного выше, чем на прошлой неделе.

Турецкие заводы, указывают в BigMint, активно пополняли запасы в условиях улучшения рыночных настроений и роста цен на лом. Заготовки из стран СНГ были забронированы по цене $455–460 за тонну с учетом фрахта (CFR), отмечают аналитики. Индикативные котировки стальной заготовки из РФ в черноморских портах, по данным аналитиков, на неделе 20–24 октября выросли на $2, до $437 за тонну (FOB).

Спрос на других рынках, отмечает BigMint, оставался осторожным. В частности, покупатели в Египте воздерживались от сделок из-за импортных пошлин на стальные полуфабрикаты (см. “Ъ” от 22 сентября). Источник “Ъ” в отрасли, впрочем, говорит, что особого оживления в торговле с Турцией не фиксируется. В крупных металлургических компаниях комментарии не предоставили.

По данным Турецкого статистического института, которые приводит SteelOrbis, с января по август 2025 года Турция увеличила импорт стальной заготовки на 58,1% год к году, до 2,9 млн тонн. Стоимость закупок выросла на 39%, до $1,45 млрд. РФ за этот период нарастила поставки на 69%, до 644,3 тыс. тонн, заняв второе место после Малайзии (699,48 тыс. тонн). На третьем месте среди поставщиков заготовки в Турцию находится Китай с объемом 521,35 тыс. тонн.

Как отмечают в BigMint, на минувшей неделе в Турции заключены новые крупные сделки на поставки заготовки из КНР объемом около 70 тыс. тонн по цене $455–457 за тонну с учетом фрахта (CFR). Малайзийская заготовка, по данным аналитиков, продавалась на турецком рынке на этом же базисе по $485–490 за тонну.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что в середине октября стоимость лома черных металлов в портах Турции выросла с $335 до $352 за тонну. По его словам, традиционно цены на лом имеют определенную корреляцию с ценами на чугун, используемый для переработки в сталь, а также с ценами на заготовку, но в текущей ситуации рост в основном обусловлен увеличением ставок фрахта, а не улучшением ситуации в секторе. Роста себестоимости заготовки аналитик также не отмечает. По его словам, железная руда с содержанием 62% железа с доставкой в Китай торгуется в пределах диапазона $100–110 за тонну, цены на твердый коксующийся уголь в портах Австралии не превышают $190 за тонну.

Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев говорит, что в компании пока осторожно смотрят на мировой рынок стали с учетом избыточного китайского экспорта, который с высокой вероятностью вновь превысит 100 млн тонн в этом году. «Не думаем, что мировые цены на сталь, включая российские, покажут устойчивый разворот вверх, пока не будет сокращения китайских поставок как минимум на 20–30 млн тонн»,— говорит он. Борис Красноженов также считает, что мировой рынок стали остается под давлением китайских поставок. При этом, по данным Shanghai Metals Market, в связи с защитными мерами против китайской стали в других странах КНР активизировала поставки полуфабрикатов. Так, с января по август 2025 года Китай экспортировал 9,24 млн тонн стальной заготовки, что в 3,9 раза больше, чем годом ранее.

Анатолий Костырев