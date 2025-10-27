В отношении гендиректора «Облкоммунэнерго» возбудили дело о мошенничестве

Гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова обвиняют в хищении более 20 млн руб. в Нижнем Тагиле, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По словам собеседника агентства, Дмитрий Буданов вывел деньги из городского бюджета, предназначенные на создание мусоросортировочного комплекса, нового полигона твердых коммунальных отходов. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

10 октября суд в Екатеринбурге по иску Генпрокуратуры изъял «Облкоммунэнерго» в доход государства. Ответчиками по иску выступали бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров. По версии прокуратуры, они получили несколько предприятий благодаря коррупционным связям с чиновниками.

Подробнее — в материале «Ъ» «Урал взыскал».