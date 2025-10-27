Фанату на полгода запретили посещать футбол за оскорбительный баннер о Дегтяреве

Болельщику петербургского «Зенита», развернувшему на матче FONBET Кубка России против грозненского «Ахмата» баннер с надписью «Семак — легенда футбола, Дегтярев — некомпетентное быдло» назначено наказание в виде штрафа в три тысячи рублей и запрета на посещение спортивных соревнований на полгода. Об этом сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Решением суда баннер был признан «порочащим честь и достоинство, оскорбляющим других лиц, а также направленным на унижение достоинства человека». Подчеркивалось также, что его размещение не было согласовано «в установленном порядке с организатором спортивного соревнования».

В конце сентября «Зенит» был оштрафован за этот баннер на 500 тыс. руб. Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Ранее главный тренер петербуржцев Сергей Семак высказался против предложения министра спорта Михаила Дегтярева об ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Последний, отвечая на вопрос, как он относится к критике, сказал, что не знает, кто такой Семак. «А я и не знаю, кто у нас главный тренер ''Зенита''. И зачем мне это знать? У нас главных тренеров — тьма», — заявил господин Дегтярев. Семак отреагировал на слова министра сдержанно: «Ничего страшного. Много кто не знает меня. Это не проблема. Меня ничего не задевает. Это задело фанатов? У них свое мнение».

