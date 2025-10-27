Винисиус заявил о намерении уйти из «Реала» после замены в матче с «Барселоной»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус сказал главному тренеру Хаби Алонсо, что желает покинуть клуб после того, как был заменен в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу против «Барселоны». 25-летний бразилец был заменен на 72-й минуте встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Винисиус

Фото: Albert Gea / Reuters Винисиус

Согласно данным DAZN, игрок эмоционально отреагировал на замену. «Почему всегда я? Я ухожу из клуба, я ухожу!» — ответил он на решение тренера.

Матч завершился победой «Реала» со счетом 2:1. В нем бразилец, выступающий за «Реал» с 2018 года и выигравший с мадридским клубом три чемпионата Испании и две Лиги чемпионов, остался без результативных действий.

Всего Винисиус провел за «Реал» 335 матчей, записал на свой счет 111 забитых мячей и 87 голевых передач. В прошлом году он стал вторым в голосовании на «Золотой мяч», уступив лишь испанскому полузащитнику оборонительного плана Родри из «Манчестер Сити».

Арнольд Кабанов