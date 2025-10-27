Российские тхэквондисты взяли две медали чемпионата мира

Милана Бекулова завоевала серебряную медаль чемпионата мира по тхэквондо в весовой категории до 46 кг, а Артем Мытарев завоевал бронзовую медаль мирового первенства в категории до 80 кг. Соревнования проходят в китайском Уси.

Бекулова в финале уступила Эмине Гёгебакан из Турции. Артем Мытарев полуфинальной схватке проиграл бразильцу Энрике Родригесу Фернандесу.

Чемпионат мира завершится 30 октября. Пока в активе российских спортсменов, выступающих на турнире в нейтральном статусе, три медали. 24 октября Рафаиль Аюкаев завоевал серебро в категории до 87 кг.

Арнольд Кабанов