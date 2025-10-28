Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге нарушилось теплоснабжение в 124 домах

В Екатеринбурге более 20 тыс. жителей, в том числе свыше 5 тыс. детей, в 124 домах затронули проблемы с теплоснабжением из-за коммунальной аварии на трубопроводе, сообщили в МЧС Свердловской области. Подача тепла также была нарушена в трех детских садах, трех школах и пяти медицинских учреждениях.

Авария случилась на ул. Блюхера, 46 27 октября — сообщение о ней поступило в МЧС в 16:46. На место отправилась аварийно-восстановительная бригада АО «ЕТК» в составе 15 человек и пяти единиц техники для замены 30 м трубопровода под проезжей частью. Обратный трубопровод оставался в работе, теплоснабжение осуществлялось по затухающей схеме: 28 октября в 3:00 в домах температуру снизили до 18°. В социально-значимых объектах изменений в режиме работы не запланировано.

Напомним, в Полевском 14 октября прорвало трубу в районе перекрестка улиц Фурманова — Бажова, из-за чего без теплоснабжения остались 130 домов, в которых проживает около 13 тыс. человек. Аварию устранили через два дня.

Ирина Пичурина