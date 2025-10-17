В Полевском после коммунальной аварии для 13 тыс. жителей пустили тепло

Коммунальную аварию в Полевском (Свердловская область) ликвидировали и пустили тепло в дома, сообщили в городской администрации. На неделе из-за нее тысячи жителей остались без теплоснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Полевского Фото: администрация Полевского

Участок трубопровода, на котором произошла авария, заменили. После заполнения сети горячей водой произошла опрессовка, котельную запустили 16 октября около 18:00. Подключение тепла для домов происходило поэтапно.

Напомним, в Полевском 14 октября прорвало трубу в районе перекрестка улиц Фурманова — Бажова, из-за чего без теплоснабжения остались 130 домов, в которых проживает около 13 тыс. человек. Прокуратура начала проверку.

Ирина Пичурина