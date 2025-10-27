В Бугуруслане арестовали убийцу учительницы

Бугурусланский районный суд арестовал 42-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве местной жительницы и признавшего вину. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 25 октября 2025 года мужчина напал на 56-летнюю учительницу физкультуры, когда она садилась в свой автомобиль Nissan на улице Нагорной. После удушения он поместил тело в машину и выехал за пределы города. На дороге Бугуруслан — Карповка он не справился с управлением и врезался в опорную мачту.

Обвиняемый попытался инсценировать ДТП, переместив труп на водительское сиденье и попытавшись поджечь автомобиль. Однако вскоре его задержали правоохранители.

Суд полностью удовлетворил ходатайство следствия, и мужчина был арестован. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством). Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

Евгений Чернов