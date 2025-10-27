В Оренбургской области возбудили уголовное дело об убийстве школьного учителя

В Бугуруслане следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обнаружено тело 56-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти в салоне собственного автомобиля. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

В ведомстве уточняют, что тело обнаружили 25 октября на 3-м км автодороги Бугуруслан — Карповка Бугурусланского района. По подозрению в причастности к совершению преступления задержан 42-летний сосед потерпевшей.

По версии следствия, днем 25 октября подозреваемый выследил потерпевшую из-за ранее произошедшего конфликта и задушил ее, когда она находилась у своего автомобиля на ул. Нагорной в Бугуруслане. После этого он поместил ее тело на заднее сиденье автомобиля и, управляя им, поехал за город. Не справившись с управлением, задержанный совершил ДТП, столкнувшись с опорной мачтой. Чтобы скрыть преступление, он переместил тело погибшей на водительское сидение, поджег автомобиль и скрылся.

В настоящее время следователями инициирован вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

