Гендиректор Нацмузея Татарстана Алиса Вяткина покинет должность

Генеральный директор Национального музея Республики Татарстан Алиса Вяткина покинет пост. Об этом «Коммерсантъ Волга-Урал» рассказал источник.

В пресс-службе Национального музея Татарстана изданию сообщили, что это кадровое решение, и рекомендовали обратиться в Минкульт республики. В пресс-службе министерства на запрос «Ъ Волга-Урал» не ответили.

Алиса Вяткина возглавляла Национальный музей Татарстана с марта 2022 года. До этого она работала в должности первого заместителя и и. о. гендиректора учреждения.

До 2020 года главой Национального музея Татарстана была Гульчачак Назипова. В 2021 году сотрудники МВД и ФСБ заподозрили, что в 2019 году неустановленные сотрудники музея похитили из бюджета 3 млн руб., предназначенных на выставку к юбилею ТАССР.

Анна Кайдалова