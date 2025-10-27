На М-4 «Дон» построят инфраструктуру для беспилотного транспорта

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в 2026 году планируют построить инфраструктуру для управления беспилотным транспортом «Яндекса». Об этом сообщает пресс-служба МТС.



Проект предусматривает создание инфраструктуры с высокоточным геопозиционированием с помощью спутникового и мобильного интернета. Планируется, что для точного определения местоположения автомобиля его системы будут запрашивать спутниковые данные Глонасс, GPS, Galileo, BeiDou и определять координаты с точностью от 5 до 15 м. Затем информация со спутника будет поступать на специальные опорные станции МТС, которые потом обменяются информацией с машиной через мобильную передачу данных. Таким образом корректировка местоположения беспилотного автомобиля может уточняться до 2-5 см. Согласно проекту, трассу полностью покроет скоростная мобильная связь LTE, а в будущем — и 5G.

Уточняется, что МТС планирует развернуть цифровую инфраструктуру для беспилотников на всей протяженности трассы, в том числе в центральной и южной части М-4 «Дон». Реализация схожего проекта планируется на М-11 «Нева» и М-12 «Восток». По подсчетам специалистов, общая протяженность создаваемой инфраструктуры составит около 4 тыс. км и охватит 20 ключевых логистических центра «Яндекса» на территории страны.

Как сообщают представители МТС, реализация проекта и использование беспилотников позволит сократить время доставки грузов и повысит безопасность на дорогах.