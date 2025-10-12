Казань вошла в тройку самых популярных городов для новогодних путешествий в одиночку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казань вошла в топ популярных городов для новогодних соло-путешествий

В столицу Татарстана на новогодние каникулы планируют отправиться 8,5% туристов, путешествующих в одиночку. На первом же месте по популярности среди одиночных путешественников оказалась Москва, куда намерены отправиться 25% туристов. Среди зарубежных направлений лидирует Париж с долей 6,3%. Санкт-Петербург выбрали 13,4% респондентов, а Рим — 5,5%.

Аналитики сервиса отметили, что спрос на путешествия по России среди соло-туристов увеличился на 5% за последний год, достигнув 39% от общего числа заказов. Однако большинство путешественников, составляющее 61%, планируют отдыхать за границей.

Влас Северин