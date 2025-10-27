Петербуржец за день нашел 4 млн рублей и погасил долг по алиментам

Судебные приставы добились выплаты 4 млн рублей долга по алиментам в пользу двух детей. Житель Санкт-Петербурга в возрасте 44 лет смог за день смог найти необходимую сумму, сообщили в ГУФССП по городу.

В отношении отца исполнительное производство о взыскании алиментов было возбуждено в августе текущего года. По нотариальному соглашению петербужец должен был выплачивать треть от всех видов доходов в пользу сына и дочери. При перерасчете за последние три года задолженность составила около 4 млн рублей.

После получения расчета в Госуслугах житель Северной столицы не стал его оспаривать и перевел всю сумму одним платежом. За девять месяцев судебные приставы взыскали свыше 1,5 млрд рублей алиментов в пользу детей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец лишился иномарки из-за долга по алиментам на 7 млн рублей.

Татьяна Титаева