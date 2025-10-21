Курское «Динамо» выиграло у одноклубниц из Москвы в премьер-лиге

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» одержал победу над московским «Динамо» в пятом туре премьер-лиги. Игра прошла на домашней арене «Динамо» в спортивно-концертном комплексе Курска и завершилась со счетом 89:61 в пользу курянок.

Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ

Команда из Курска по итогам встречи заняла второе место в турнирной таблице женской баскетбольной премьер-лиги. Их одноклубницы из Москвы оказались на седьмом месте.

В предыдущем матче премьер-лиги курянки обыграли оренбургскую «Надежду» со счетом 63:53. Следующая игра у курского «Динамо» состоится 25 октября с «Самарой». Матч начнется в 17:00.

Егор Якимов