Президенту Аргентины помог доллар

Промежуточные выборы в обе палаты парламента Аргентины закончились победой коалиции президента-либертарианца Хавьера Милея. Такой результат фактически подтвердил мандат «аргентинского Трампа» на продолжение политики жесткой экономии, несмотря на коррупционные скандалы и недовольство части населения необходимостью затянуть пояса. Своим успехом аргентинский лидер и его соратники отчасти обязаны президенту США: за неделю до выборов Вашингтон согласовал с латиноамериканской страной валютный своп на $20 млрд, что способствовало укреплению песо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Успешные для однопартийцев президента Аргентины Хавьера Милея итоги выборов в парламент фактически подтвердили его мандат на продолжение политики жесткой экономии

Фото: Cristina Sille / Reuters Успешные для однопартийцев президента Аргентины Хавьера Милея итоги выборов в парламент фактически подтвердили его мандат на продолжение политики жесткой экономии

Фото: Cristina Sille / Reuters

По итогам подсчета более 99% голосов, поданных на выборах 26 октября, коалиция Хавьера Милея La Libertad Avanza («Свобода наступает») получила почти 41% голосов, в то время как оппозиционный перонистский альянс набрал чуть менее 32%. В результате выборов будет распределена половина мест в Палате депутатов и треть мест в Сенате. Предварительно коалиция Милея и близкие к ней силы получат в нижней палате 93 места из 257, а в верхней — 19 из 72. Этого по-прежнему не хватает для того, чтобы обеспечить либертарианцам большинство, но важно, что теперь у соратников Милея будет более трети мест в нижней палате парламента. То есть они получили так называемое блокирующее меньшинство и смогут пресекать попытки оппозиции преодолеть президентское вето.

Голосование во многом рассматривалось как референдум по итогам почти двухлетнего пребывания Милея у власти.

Действующий президент встал у руля Аргентины, позиционируя себя «анархо-капиталистом» с бензопилой: он предлагал населению программу жесткой экономии, чтобы справиться с непомерной инфляцией и реанимировать экономику страны. Радикальные меры Милея действительно способствовали улучшению макроэкономических показателей, однако привели к потере рабочих мест десятками тысяч аргентинцев. Усталость населения от вынужденной экономии и коррупционные скандалы с участием Милея и его родственников создавали дополнительную напряженность. В этой атмосфере показатель более чем в 40% поддержки выглядит для партии Милея как оглушительная победа. Особенно после проигрыша на местных выборах в Буэнос-Айресе в сентябре 2025 года, где La Libertad Avanza отставала от перонистов на 14% голосов. Сами либертарианцы прочили себе на промежуточных выборах около 30–35% голосов, называя такой показатель приемлемым. Похожую оценку высказывали и социологи.

Не последнюю роль в успехе партии Милея сыграла поддержка президента США Дональда Трампа. Он пообещал помочь экономически нестабильной стране удержаться на плаву, после чего Минфин США 10 октября утвердил валютный своп с Аргентиной на сумму $20 млрд и приобрел песо на открытом рынке. Эта мера способствовала росту курса национальной валюты и стоимости аргентинских акций. Предполагается, что Буэнос-Айрес получит еще один транш на $20 млрд.

Празднуя итоги промежуточных выборов, Милей заявил своим сторонникам в Буэнос-Айресе, что переломный момент был пройден и теперь начинается «строительство новой Аргентины».

«Сейчас мы сосредоточены на проведении реформ, которые необходимы Аргентине для консолидации роста и окончательного взлета страны, чтобы сделать Аргентину снова великой»,— сказал он, повторяя лозунг своего соратника из Вашингтона. Милей отдельно поблагодарил Трампа за помощь, отметив, что она стала «чем-то беспрецедентным не только в истории Аргентины, но и в мировой истории, поскольку США никогда не предлагали поддержку такого масштаба».

Сам Трамп поздравил Милея с победой, когда находился на борту самолета на пути в Японию. «Я выразил ему (Милею.— “Ъ”) поддержку. Но было неожиданно увидеть такую победу. Люди думали, что будет сложно победить, а он не просто победил, а одержал большую победу»,— сказал американский лидер. Он добавил, что решение помочь Милею не было основано на желании извлечь выгоду, но в итоге благодаря валютному свопу США удалось «хорошо заработать» на выборах в Аргентине: они принесли «много денег».

Вероника Вишнякова