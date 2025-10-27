Около многоквартирных домов в Туле обнаружены элементы БПЛА

После отражения воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с несколькими многоквартирными домами в Туле обнаружены обломки БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что ситуация находится под контролем, на месте работают специалисты оперативных служб. Он также призвал граждан быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах в экстренные службы.

По данным Минобороны, в ночь на 27 октября над территорией России сбиты 193 беспилотника, из них 32 — над Тульской областью. Дмитрий Миляев ранее писал, что пострадавших и разрушений нет.