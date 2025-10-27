«Родник и К» начнет выпуск коньяка Stellar Group

Компания «Родник и К», перешедшая под контроль Росимущества, начнет контрактный розлив коньяка Fathers Old Barrel по заказу Stellar Group. Ранее предприятие производило водку «Хортиця».

Сотрудничество между компаниями было налажено в связи с ростом спроса на алкогольную продукцию перед новогодними праздниками и недостатком собственных производственных мощностей у Stellar Group. Директор Stellar Group Александр Гревцов отметил, что часть инфраструктуры компании находится в процессе обновления. Объем контрактного производства не сообщается.

Решение о расширении производства за счет контрактного розлива обусловлено ожидаемым ростом акцизов на крепкий алкоголь и возможной переориентацией потребительского спроса с импортных брендов на российские аналоги. По данным участников рынка, крупные торговые сети стремятся увеличить закупки алкоголя в преддверии повышения акцизов и минимальных розничных цен. «Родник и К» обладает мощностью по выпуску 10,1 млн декалитров спиртного в год.

